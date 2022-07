Fundo Social promove a 1ª Feira do Dia das Mães

De 26 de abril a 8 de maio, durante todo o dia, o Fundo Social de Solidariedade realizará, no Calçadão de Carapicuíba, a 1ª Feira do Dia das Mães.

Os trabalhos são confeccionados pelos alunos de entidades parceiras da Secretaria da Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade.

As barracas colocarão à venda tapeçaria em barbantes, panos de prato com detalhes em pintura e crochê, chinelos com pedrarias, jogos de almoço americano, patchwork, bolsas artesanais, e muito mais.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva afirmou que os recursos arrecadados na Feira serão usados para as atividades do Fundo Social, como o Casamento Comunitário em junho e a Campanha do Agasalho. “As ações do Fundo são para beneficiar a população menos favorecida, e contamos com o apoio da sociedade, através de doações e apoio aos nossos eventos”, reiterou.