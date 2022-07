Prefeito e comitiva visitam obras na cidade

Na última sexta-feira (16), o prefeito Sergio Ribeiro e secretários percorreram a cidade, em vistoria a obras terminadas ou em execução. Em um dia azafamado, a comitiva esteve no Parque da Lagoa, no Rodoanel, vistoriou obras do PAC, empreendimentos da Alphaville Urbanismo e visitou uma creche recém concluída.

O parque da Lagoa, uma obra realizada em parceria com o Governo do Estado, terá uma área de 134 metros quadrados, onde será construído um Centro de Convivência, um Centro Comunitário, um Pavilhão de Eventos e um Viveiro para educação ambiental.

Obra importante para o município a execução da primeira fase das obras do PAC também foi objeto da vistoria do prefeito. O projeto realizado em parceria com o Governo Federal prevê a canalização do córrego e a edificação de cento e noventa e cinco unidades. Na área ao longo do córrego, ainda será construída uma avenida que interligará o centro aos bairros, diminuindo o trânsito na Avenida Inocêncio Seráfico.

Lançado no ano passado, o empreendimento da Alphaville Urbanismo na região da Granja Viana cujos lotes foram todos vendidos em apenas dois dias também recebeu visita da comitiva. Naquela região, como contrapartida ao impacto do empreendimento, a empresa construirá uma nova via de acesso a Raposo Tavares, além de duplicar a Avenida São Camilo.

Outro compromisso contraído pela Alphaville Urbanismo, a creche da Estrada do Aderno, que, depois de dezenove anos ficou paralisada, foi finalizada pela empresa também foi vistoriada. Na seqüência, o prefeito esteve no Parque Jandaia, onde está sendo construída uma nova saída para o Rodoanel, e na Estação de Carapicuíba, para conhecer o projeto de readequação para que transformar a linha de trem e metrô de superfície.



Foto: Gilberto Cerri