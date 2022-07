Vestibular da Fatec recebe inscrições a partir desta sexta

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Prazo vai de 7 de maio até as 15h00 de 8 de junho somente pela internet

As inscrições do Vestibular para o 2° semestre da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo começam no dia 07 de maio. Na unidade de Carapicuíba são oferecidas 360 vagas, sendo 80 para tecnólogo em Logística distribuídas em dois períodos (manhã e noite), 240 para tecnólogo em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação, em três períodos (manhã, tarde e noite) e 40 para Secretariado à tarde.

www.vestibularfatec.com.br. O Manual do Candidato também estará disponível neste site. No dia 7 também será divulgado o resultado do programa da isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular. O candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição para o processo seletivo das Fatec, exclusivamente pela internet, no site. O Manual do Candidato também estará disponível neste site.

O valor da taxa de inscrição para o Vestibular é R$ 70. O candidato isento do pagamento da taxa deve efetuar sua inscrição para a Fatec na qual obteve a isenção, em um único curso de graduação, no período oferecido pela unidade de ensino.