Prefeitura de Carapicuíba empossa novos Conselheiros de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em evento com presença de autoridades e da sociedade civil, o Conselho Gestor das Unidades Básicas de Saúde é empossado



A Prefeitura empossou, na última quinta-feira (26), 137 conselheiros de saúde, entre titulares e suplentes. O evento aconteceu no Teatro Jorge Amado, e contou com a presença de autoridades, representantes de entidades, além de conselheiros de cidades vizinhas, que prestigiaram a cerimônia.

A Secretária da Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde Dra. Simone Augusta Monteaperto entregou pessoalmente o certificado de posse para conselheiros gestores das 12 UBS da cidade, que irão ajudar a fiscalizar o desempenho dos serviços de saúde público até 2012.

A Secretaria da Saúde, em conjunto com uma comissão eleitoral constituída pelo Conselho Municipal de Saúde, conduziu o processo democrático de escolha dos conselheiros titulares e suplentes. O pleito foi realizado em 21 de junho, no qual a população, por meio do voto direto e secreto, efetivou a escolha dos novos conselheiros.

Conselho Gestor – O Conselho Gestor é formado por representações de 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de gestores da saúde e o seu papel consiste na formulação das prioridades, metas e estratégias de ação para a promoção à saúde. Além disto, o Conselho gestor propõe ações para solucionar os problemas enfrentados pela Unidade de Saúde visando à melhoria da qualidade de serviço prestado à comunidade, obedecendo aos princípios do Sistema Único de Saúde.

Dentre as obrigações atribuídas ao Conselho Gestor destacam-se o conhecimento da realidade do bairro e do trabalho desenvolvido pela Unidade de Saúde, para definição das prioridades e ações a serem desenvolvidas e o acompanhamento, avaliação e fiscalização dos serviços e ações de saúde prestadas à população. Em função disso é a comunidade local que escolhe através de edições os seus conselheiros.

Conselho Municipal de Saúde – após a posse dos novos conselheiros dos Gestores das Unidades, em assembléia ocorrerá a serão dos membros que vão compor o Conselho Municipal.

Veja a composição do Conselho Gestor para o biênio 2010/2012:



I – SEGMENTO DOS USUÁRIOS



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CENTRAL



1. Titular: AMÉLIA MITIKO FUNAI



2. Titular: GILSON ALVES BRANDÃO



3. Titular: JOSÉ MAURO DO NASCIMENTO



4. Titular: MARIA IKENOUE SHINOHARA



1º Suplente: RUTH MARIA MEDEIROS BORBERO



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – COHAB II



1. Titular: JOSE SIGMAR DA SILVA



2. Titular: MARINETE GOMES DOS SANTOS



3. Titular: IRINEU ARNOBIO ROZENDO DE OLIVEIRA



4. Titular: DILMA DE OLIVEIRA RIOS



1º Suplente: PATRICIA DOS SANTOS PIRES



2º Suplente: MARIO BANCHETTI



3º Suplente: JOSE NELSON DOS SANTOS



4º Suplente: IZABEL PEREIRA BARBOSA DA SILVA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VILA HELENA



1. Titular: DILMA APARECIDA BARBOSA



2. Titular: SANDRA LUCIA MANULI MARTINS



3. Titular: MARIA ISABEL BRUSTOLIN SANTOS



4. Titular: JUDITH COELHO NEVES



1º Suplente: ARLETE MARTINS PEREIRA



2º Suplente: IRINEU MIGUEL RODRIGUES



3º Suplente: MARIA FIMINO VIANA



4º Suplente: MARIA ELYCHERMA TAVARES



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VILA DIRCE



1. Titular: ELZA RICARDO DE BRITO



2. Titular: JUSSÉRIO MENDES ALVES



3. Titular: DAGOBERTO DE ANDRADE DANIEL



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-COHAB V



1. Titular: ELIAS COSTA



2. Titular: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA



3. Titular: NADIR GASPARINI DA SILVA



4. Titular: FABIO DA SILVA QUIRINO



1º Suplente: JOSE CARLOS LIMA BRASIL



2º Suplente: CLAUDIO MARTINS DE CASTRO



3º Suplente: RUBENS DOMINGOS



4º Suplente: JOSÉ DOS SANTOS



UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE – ADAUTO RIBEIRO



1. Titular: IRENE ALVES DA SILVA



2. Titular: MARLENE MARIA RODRIGUES



3. Titular: ELIANA GOMES BARBOSA



4. Titular: BENEDITO MARTINS DA SILVA



1º Suplente: LENICE LINO SILVA PEREIRA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VILA MENCK



1. Titular: ABIDECI PEREIRA DA SILVA



2. Titular: MARIA SOARES DA SILVA NONATO



3. Titular: MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA



4. Titular: LORIVAL RODRIGUES



1º Suplente: JOAO FELIX



2º Suplente: MOACYR DIAS LIMAS



3º Suplente: AURELINA BATISTA DE ALMEIDA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ARISTON



1 . Titular: MARIA IVONETE DA SILVA COSTA



2 . Titular: ADÃO PEREIRA DUARTE



3. Titular: LERIMAR DE FREITAS CRUZ



4. Titular: MARIA EDNA GOMES DE FREITAS



1º Suplente: MARIA DE LOURDES CANDIDO



2º Suplente: ADNAMARES DE ALMEIDA BISPO



3º Suplente: JOÃO SILVA DOS SANTOS



4º Suplente: VICENTINA LIOZA DO NASCIMENTO



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ANA ESTELA



1. Titular: JOSÉ FRANSCISCO DA SILVA



2. Titular: IRACI DIAS MALDONADO DE CAMPOS



3. Titular: REGINALDO DA SILVA SANTOS



4. Titular: ADALIA MORENO DA COSTA



1º Suplente: CECILIA BENEDITA DA SILVA



2º Suplente: CRISTIANE GOMES FERREIRA



3º Suplente: MANOEL ROBERTO DA SILVA



4º Suplente: CRISTINA ADRIANA TEIXEIRA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-VILA CRETTI



1. Titular: JOSÉ EDSON SILVA DE AMORIM



2. Titular: JOÃO FERNANDES NETO



3. Titular: IVAN MARCOS DA SILVA



4. Titular: VANDERLEI AFONSO CROCE



1º Suplente: DEIVERSON DIEGO AMARANTE



2º Suplente: MARCIA BEZERRA PEREIRA DA SILVA



3º Suplente: ELAINE CRISTINA PEREIRA ANTONIO



4º Suplente: RENATA DE OLIVEIRA SILVA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PARQUE FLORIDA



1. Titular: SUELI APARECIDA DIAS AMERICO



2. Titular: SIMONE ALVES GARUTI



3. Titular: ANA BRITO DA SILVA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – NOVO HORIZONTE



1. Titular: NEUZA ALMEIDA DO CARMO



2. Titular: EUNICE DE FATIMA GUEDES PEREIRA DA SILVA



3. Titular: JOSENILDO CASSIMIRO DA SILVA



4. Titular: IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO NETA



1º Suplente: ELZA APARECIDA GUEDES PEREIRA ROSA



2º Suplente: MARIA DO SOCORRO BIBIANO DA SILVA



3º Suplente: ANTONIO BESERRA LIMA



4º Suplente: ANTONIA VENTURA MARTINS GUEDES