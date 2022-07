Coordenadoria de Defesa Civil realiza palestras no Teatro Jorge Amado

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Palestras, e distribuição de materiais com recomendações são armas da Defesa Civil para aumentar a segurança da população



Na sexta-feira, 20 de agosto, membros da Coordenadoria de Defesa Civil de Carapicuíba ministraram palestra sobre prevenção a acidentes domésticos, procedimentos de primeiros socorros e preservação da natureza urbana. A palestra, que aconteceu no Teatro Jorge Amado, atingiu cento e cinqüenta beneficiários do Programa Bolsa Família.

“Esta palestra sobre noções básicas de primeiro socorros e prevenção a acidentes domésticos procura alertar e preparar a população para aqueles momentos que muitas vezes podem acontecer não só na sua residência, mas na vizinhança. Com esse conhecimento, o munícipe saberá como se precaver e ajudar outras pessoas”, ponderou José Moreira Almeida, Coordenador de Defesa Civil de Carapicuíba.

Neste mês, foram realizadas ainda outras palestras com o mesmo tema, uma delas na Casa da Cultura, na Aldeia, para moradores do Parque Jandaia, e outra, para alunos da EE Jorge Julian. Além disso, materiais com orientações são entregues cotidianamente em áreas com maior vulnerabilidade social. O objetivo das ações é diminuir as condições de acidentes e aumentar a segurança da população.

Texto: Helton Alves

Fotos: Prefeitura de Carapicuíba