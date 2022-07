Carapicuíba participa do Dia Mundial do Desafio

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em sorteio eletrônico realizado no dia 3/5 no SESC Pinheiros, que contou a presença de representantes da Secretaria de Esportes e Lazer, o município de Carapicuíba foi sorteado para competir com a cidade de Nicolas Romero, do México, a fim de motivar o maior percentual de habitantes para participar do Dia Mundial do Desafio, que acontece no dia 26 de maio, com o tema: “Você se mexe e o mundo mexe junto”.

O Dia do Desafio foi criado em 1983, no Canadá, com o objetivo de incentivar a prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. O evento é difundido mundialmente pela TAFISA – The Association For International Sport for All – entidade de promoção do esporte para todos, sediada na Alemanha.

O SESC-SP coordena o evento no Continente Americano, que acontece anualmente na última quarta-feira do mês de maio, por meio de atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Esportes, Educação e Saúde e com apoio da comunidade de cada município para promover pelo menos 15 minutos de exercícios físicos.