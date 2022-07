Judô avança em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba está com inscrições abertas para alunos de 7 a 35 anos (feminino e masculino) interessados em desenvolver a filosofia e as técnicas do judô.

A primeira turma da milenar arte marcial iniciou as atividades em setembro do ano passado e já fez a troca de faixas, passando de branca para azul claro, de acordo com a escala de graduação da categoria.

Os interessados em praticar judô devem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer, que fica na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Telefone 4187-7000.