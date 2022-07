Ciclo de discussão do Orçamento Participativo começa neste sábado

Neste sábado (8), começa o ciclo de discussão do Orçamento Participativo, com plenárias na região do Centro e Corintinha e na região da COHAB.

Programação: 8 DE MAIO (sábado)

10h – Plenária da região 1 (Centro/Corintinha)

15h – Plenária da região 2 (Cohab) 22 DE MAIO (sábado)

10h – Plenária da região 3 (Vila Lourdes Cidade Ariston / Vila Sulamericana)

15h – Plenária da região 4 (Vila Crett / Vila Menck Vila Capriott / Roseira Parque) 29 DE MAIO (sábado)

10h – Plenária da região 5 (Vila Marcondes/São Daniel)

15h – Plenária da região 6 (Pque Jandaia / Parque Industrial / Vila Dirce / Vila Veloso / Jd Gopiuva) 5 DE JUNHO (sábado)

10h – Plenária da região 7 (Jd. Maria Beatriz / Jd. Angélica / Jd. Ana Estela / Jd. Planalto / Jd. Tonato)

15h – Plenária da região 8 (Aldeia / Novo Horizonte / Parque Santa Tereza) 12 DE JUNHO (sábado)

15h – Plenária Geral – Teatro Jorge Amado

Notícia verificada de Fonte Oficial – RJ983