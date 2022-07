Futsal feminino de Carapicuíba se reabilita

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Após estrear com derrota para Pirapora pelo placar de (4 a 1) a equipe de futsal feminino da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba se reabilitou ao vencer a equipe de Cajamar por 5 a 2 na rodada do sábado (1º) do Campeonato Intermunicipal de Futsal Feminino.