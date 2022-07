Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Pela segunda rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo Feminino promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, a seleção de Carapicuíba perdeu para o Grêmio Campo Grande de São Paulo pelo placar de 3 a 2. Já o time de Cotia goleou a equipe do Floresta/Embu-Guaçu por 11 a 0.

Em virtude da Comemoração ao Dia das Mães neste domingo (9), não haverá rodada para o futebol. Os próximos jogos acontecem no dia 16 de maio com as partidas envolvendo Secel Carapicuíba X Floresta/Embu-Guaçu e Cotia X Embu das Artes, a partir das 13h30 no Estádio do Niterói (Cohab 2), com entrada franca.