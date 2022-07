Festa do 1º de Maio reúne 100 mil trabalhadores no Parque do Planalto

Comemoração é realizada pelo 6º ano consecutivo, com organização da central sindical UGT, em parceria com o vice-prefeito Salim Reis e apoio institucional da Prefeitura de Carapicuíba.

Cerca de 100 mil pessoas compareceram ao Parque do Planalto no dia 1º de Maio – Dia do Trabalhador – para prestigiar a grande festa, que pelo sexto ano consecutivo é organizada pela central sindical UGT, em parceria com o vice-prefeito de Carapicuíba, Salim Reis e conta com o apoio institucional da Prefeitura do Município.

Atrações musicais animaram o público a partir das 10h, no local, e o evento foi encerrado com um show do cantor Belo.

Durante o evento foram sorteados prêmios entre o público participante, e estandes montados ao lado do palco ofereceram serviços gratuitos à população, como corte de cabelo, atendimento jurídico e uma palestra oferecida pela AES Eletropaulo sobre segurança elétrica.

O prefeito Sergio Ribeiro saldou os trabalhadores e trabalhadoras, ressaltando a importância da atuação de todos para o desenvolvimento da cidade, e os esforços da Administração Municipal no sentido da abertura de novos postos de trabalho.

O vice-prefeito Salim Reis, destacou as conquistas clássicas alcançadas pelos trabalhadores ao longo dos tempos, chamando a atenção para o papel das centrais sindicais na manutenção dos direitos adquiridos.

Também compareceram ao evento autoridades locais e regionais, dentre as quais, o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Isac Reis, e secretários da Prefeitura de Carapicuíba.

Carapicuíba se destaca na criação de novos postos de trabalho

O município tem se destacado, desde 2009, como um dos que mais recolocam trabalhadores no mercado de trabalho. Nesse sentido, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), tem grande atuação na região Oeste do Estado de São Paulo.

Nos primeiros meses de 2009, entre janeiro e o final de maio, mais de 600 profissionais conseguiram seu emprego no mercado formal.

Patenteando uma política que prioriza o trabalhador, a ação do PAT conseguiu empregar, somente em maio do ano passado, 342 trabalhadores.

O PAT é um serviço disponibilizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, e pelo Governo do Estado de São Paulo, cujo objetivo é recolocar trabalhadores desempregados que moram em Carapicuíba no mercado de trabalho.

O PAT Carapicuíba também oferece serviços de qualificação profissional, emissão de carteira de trabalho, e conta com o programa Jovem Cidadão.

Em junho de 2009 mais 758 moradores de Carapicuíba encontraram emprego. O saldo das recolocações em 2009 foi de 5.239.

Em fevereiro de 2010, mais uma vez o PAT carapicuibano se destacou, com a recolocação de 547 pessoas no mercado de trabalho. Foi o primeiro lugar entre as cidades da região oeste. Santana do Parnaíba, segundo colocado, recolocou 494 trabalhadores, enquanto Barueri, que ficou em terceiro, encaminhou ao mercado 460 pessoas.



Os bons resultados foram possíveis em função das medidas adotadas pelo prefeito Sergio Ribeiro, no sentido de melhorar o relacionamento com os empregadores. A atual gestão passou a oferecer o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, aos setores de RH das empresas, para que se faça a seleção no próprio município, o que tornou a cidade bastante atrativa para os empresários.



Outro fator que aumentou a competitividade do trabalhador de Carapicuíba, segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, foi a adoção do Bilhete Único em Carapicuíba. O Bilhete Único permite duas viagens com a mesma tarifa, diminuindo o custo do trabalhador com transporte, o que aumentou interesse dos empresários, que geralmente arcam com os custos de vale transporte.

O sucesso da atuação do PAT também pode ser medido pelo comparativo dos resultados anteriores à atual Administração. A média mensal de empregabilidade nas administrações anteriores era de apenas 6 trabalhadores. Em fevereiro de 2009 já era registrado aumento de 1733,3 %. Em julho daquele ano a Prefeitura encaminhou 1179 trabalhadores ao mercado, número maior do que os obtidos pelas outras cidades da Região Oeste.

O PAT fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, e pode ser encontrado no Centro Administrativo da Prefeitura – Rua Getúlio Vargas, 280 – Santa Terezinha, próximo ao Supermercado Sonda.

Sobre o Primeiro de Maio

Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é uma data comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Nessa mesma data, em 1886, ocorreu uma grande manifestação de trabalhadores na cidade americana de Chicago.

Milhares de trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de trabalho e a enorme carga horária pela qual eram submetidos (13 horas diárias). A greve paralisou os Estados Unidos.

No Brasil, a data foi consolidada em 1924 no governo de Artur Bernardes. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nesta data. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1° de maio como o Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles

Texto: Suzana Camargo

Fotos: Gilberto Cerri