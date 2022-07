Aldeia de Carapicuíba em festa na homenagem à Santa Cruz

A Festa da Santa Cruz, que acontece há mais de 300 anos na Aldeia de Carapicuíba, é um marco no calendário cultural do estado de São Paulo e do Brasil. A festa deste ano foi organizada pelos festeiros Otto Rubens Henne Jr, Vanette Camargo Gonçales, além da Comunidade de Santa Catarina e amigos e devotos da Santa Cruz.

A abertura da festa foi no sábado, dia 1º, com o projeto Amigos da Viola. Atrações como a Orquestra Brasileira de Viola Caipira e a dupla Cacique e Pajé animaram os presentes.

No domingo, 2, o destaque ficou por conta dos grupos “Ô de Casa”, com o Sarau Caipira e da dupla Roberto e Altair. As homenagens à Santa Cruz tiveram início às 19h30, com a bênção do estandarte da Santa Cruz e o levantamento do mastro. Em seguida, teve início a missa. O padre Vagner ressaltou a importância da devoção popular construída ao longo dos séculos e mantidas graças ao compromisso das famílias e devotos.

Após a missa, o Sarau Caipira retornou com a Dança das Fitas, e em seguida teve início a dança da Santa Cruz, que foi até o início da madrugada. Os presentes cantaram, tocaram e dançaram diversas vezes diante das pequenas cruzes espalhadas na praça.

Na segunda-feira, 3, cumprindo a tradição, a festa começou às 11 horas com a missa. Em seguida, os festeiros, convidados e a comunidade almoçaram uma deliciosa feijoada.

Na noite de segunda-feira, a dança da Santa Cruz recomeçou com a presença especial da cantora e folclorista Inezita Barroso. Os músicos da dança da Santa Cruz tocam violão, pandeiro, cuíca e reco-reco. As canções saúdam o templo e a cruz em que Cristo foi crucificado, encontrada pela santa Helena no ano 320.

A grande festa terminou na noite de terça-feira, 4, com o término da dança, quando todas as cruzes são novamente saudadas. Os presentes se confraternizaram com a canja e se despedira na madrugada, com a gemada.

Fotos: Gilberto Cerri