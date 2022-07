Jornalista italiano visita Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O jornalista italiano Adriano Seu do Jornal Gazzeta Dello Sport veio até Carapicuíba nesta quarta (28), a fim de obter informações sobre o jogador brasileiro Amauri, que atualmente defende a Juventus da Itália.

Aproveitando a visita à cidade, o correspondente italiano para a América Latina conversou com o Secretário de Esportes e Lazer, Eduardo Araújo e com João Miguel, ex-treinador de Amauri e professor da Escolinha de Futebol do Tancredão.

Araújo informou que a Secretaria de Esportes e Lazer, com o apoio do prefeito Sergio Ribeiro, procura oferecer condições para que a criança e o adolescente desenvolvam o caráter e a aptidão esportiva, em busca de superação, a exemplo de Amauri, que se tornou uma referência para os alunos das Escolinhas de Futebol de Carapicuíba.