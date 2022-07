Carapicuíba vence Cotia

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Depois de perder para a equipe do Santos FC por 2 a 0, jogando no Centro de Treinamento dos Meninos da Vila, a seleção de futebol masculino sub-17 venceu a seleção de Cotia pelo placar de 3 a 1 nesta sexta (28) jogando em casa, no Estádio do Nitérói (Cohab 2).

Demonstrando entrosamento e belos lances diante de Cotia, que também disputará os Jogos Regionais deste ano, na cidade do Guarujá, a equipe de Carapicuíba tem contagiado a torcida que prestigia as partidas.

Na próxima quarta (2), o time de Carapicuíba fará um amistoso contra a Associação Esportiva de Osasco, antes de seguir para a cidade de Jaú, onde disputará a fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude.

Texto e Foto: Rogério Roque