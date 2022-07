Dia Nacional de Luta Antimanicomial será comemorado no Parque dos Paturis

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Tratar sim, trancar não. Será com esse lema que a Prefeitura de Carapicuíba abrirá a atividade em comemoração ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, a ser realizada na próxima terça-feira (18), no Parque dos Paturis.

O evento, previsto a acontecer das 8 às 15 horas, contará com discussões, atividades lúdicas, e atividades físicas, além de oficinas e apresentação de capoeira e maracatu. A atividade terá a presença do Prefeito Sergio Ribeiro, da Secretária de Saúde Simone Marques Monteaperto, de representantes da Câmara Municipal e do Conselho de Saúde, além de outras autoridades.

Essa comemoração se insere dentro da luta de profissionais de saúde mental, usuários do sistema, e familiares, para a substituição dos hospitais psiquiátricos – antigos hospícios e manicômios -, por utilização de métodos, que priorizem ações de inserção social, em conjunto com a comunidade e familiares.

Com o propósito de mudar o modelo de tratamento desses pacientes, diversas cidades brasileiras já realizaram a etapa municipal da IV Conferência Nacional de Saúde Mental. O município realizou sua conferência, para discutir propostas e votar delegados às próximas instâncias, no dia 9 de abril.

Dentro desse objetivo, a Prefeitura de Carapicuíba já tem realizados várias ações. Desde o início de 2009, a administração vem fortalecendo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de forma a oferecerem melhores serviços terapêuticos, de enfermagem, atendimento social e psicológico. Em dezembro de 2009, a Prefeitura inaugurou o CAPS II – Transtorno.

