Prefeitura de Carapicuíba abre concurso para vários cargos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Novecentas e noventa e seis vagas para quarenta e três cargos cargos estão disponíveis no concurso aberto pela Prefeitura de Carapicuíba, na última sexta-feira, 30 de abril. Com salários que variam entre R$ 560,00 a R$ 3.800,00, os cargos exigem desde apenas alfabetização até curso superior, passando por ensino fundamental e ensino médio.

São vagas desde ajudante geral, merendeira, mecânico de auto, escriturário, motorista, vigia , a engenheiro civil, arquiteto, médico diarista, analista em T. I., passando por agente de trânsito, fiscal de tributos, técnico de enfermagem.

As inscrições podem ser realizadas pela internet ou presencialmente, no antigo Colégio Liberdade (Avenida Mirian, 153 – 1º Andar). Inscrições pela internet devem ser feitas até o dia 30 de maio, através do site da empresa responsável (www.integribrasil.com.br), enquanto as inscrições presenciais poderão ser feitas até o dia 29, das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Durante os sábados, o atendimento será das 9 às 13 horas.

Para se inscrever no concurso público é necessário, entre outras coisas, ter mais de 18 anos, ter prestado as obrigações militares (para o sexo masculino), estar em pleno gozo de dos direitos políticos e civis, não possuir antecedente criminais, nem ter sido demitido por justa causa do serviço público.

O prazo de validade do Concurso Público será de 2 ano, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez por igual período, e a Prefeitura reserva-se o direito de proceder as convocações para contratação no emprego em época e quantidade que atenda as necessidades de serviço.