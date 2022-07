1º Feirão de Emprego de Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Como reforço às políticas de emprego no município, a Prefeitura realizará, na sexta-feira (21), o 1º Primeiro Feirão de Emprego de Carapicuíba. O evento, a ser realizado no Calçadão de Carapicuíba, disponibilizará à população vagas de emprego, cadastro de Seguro Desemprego e emissão da primeira e segunda via da Carteira Profissional.

O município já vem se destacado, desde o início de 2009, em matéria de políticas para o trabalhador. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba tem sido campeão na Região Oeste em recolocação no mercado de trabalho recorrentemente. Apenas em 2009, Carapicuíba teve um saldo de recolocações de 5.239.

Esses bons resultados foram possíveis graças a medidas adotadas pelo prefeito Sergio Ribeiro, no sentido de melhorar o relacionamento com os empregadores. A atual gestão passou a oferecer o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, aos setores de RH das empresas, para que se faça a seleção no próprio município, o que tornou a cidade bastante atrativa para os empresários.

Outro fator que aumentou a competitividade do trabalhador de Carapicuíba, segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, foi a adoção do Bilhete Único em Carapicuíba. O Bilhete Único permite duas viagens com a mesma tarifa, diminuindo o custo do trabalhador com transporte, o que aumentou o interesse dos empresários, que geralmente arcam com os custos de vale transporte.

O sucesso da atuação do PAT também pode ser medido pelo comparativo dos resultados anteriores à atual Administração. A média mensal de empregabilidade nas administrações anteriores era de apenas 6 trabalhadores. Em fevereiro de 2009 já era registrado aumento de 1733,3 %. Em julho daquele ano a Prefeitura encaminhou 1179 trabalhadores ao mercado, número maior do que os obtidos pelas outras cidades da Região Oeste.

O PAT fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, e pode ser encontrado no Centro Administrativo da Prefeitura – Rua Getúlio Vargas, 280 – Santa Terezinha, próximo ao Supermercado Sonda.

Texto: Helton Alves