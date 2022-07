Vila Gustavo Corrêa festeja aquisição de creche municipal

No último sábado, uma grande festa marcou a inauguração da creche Zilda Arns Neumann, na Vila Gustavo Corrêa. O evento contou com shows, brinquedos para as crianças e uma visita às dependências da creche.

Estavam presentes o prefeito Sergio Ribeiro, a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, o presidente da Câmara, Isac Reis, o vereador do bairro, Selmo Bodão, dentre outras autoridades.

A nova creche, com capacidade para 108 crianças é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, a Associação Amigos de Bairro Vila Gustavo Corrêa e a Faculdade Nossa Cidade e conta com estrutura para as fases berçário e maternal (6 meses a 3 anos), com berços confortáveis, espaço para brincadeiras, refeitório e instalações sanitárias apropriadas.

Triplicar o número de vagas em creches até o final de 2010

Até dezembro de 2008, Carapicuíba dispunha de 1.015 vagas em creches e nove unidades, e só se conseguia uma vaga através de indicação política. Além disso, foram encontradas várias creches sem condições de uso. Na Creche da Aldeia, por exemplo, até o forro do teto estava despencando, o que levou a Prefeitura a transferir imediatamente as 60 crianças para a Casa do Professor, e desativar o prédio.

A atual Administração tomou medidas emergenciais para aumentar a oferta de vagas e criou uma lista única de espera para todas as crianças, de forma que sejam chamadas por ordem de inscrição. Além das nove creches existentes, foram realizadas parcerias com 12 entidades, aumentando para 1.927 vagas. Com as duas novas creches inauguradas na atual gestão, as vagas aumentaram para 2.107.

Em parceria com a Alphaville Urbanismo, as obras das creches Jathay e Jacarandá, que também ficaram paralisadas por 19 anos, foram retomadas e serão entregues à comunidade em meados deste ano, totalizando elevando o total para aproximadamente 2.600 vagas.

Com verbas do Governo Federal, a Prefeitura pretende iniciar a construção de novas creches na Aldeia, Jardim Tonato, Vila Sulamericana e Santa Tereza, que significarão um aumento de mais mil vagas, triplicando a quantidade encontrada em janeiro de 2009.

Fotos: Diego Bustamante e Gilberto Cerri