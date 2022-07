Nesta sexta, acontece o concurso Miss e Mister Melhor Idade de Carapicuíba

Ao som do grupo Los Angeles, jurados escolherão o casal da terceira idade mais bonito, simpático e elegante de Carapicuíba

No próximo dia 24, sexta-feira, um corpo de 16 jurados, elegerá o casal “Miss e Mister Melhor Idade” de 2010. O concurso, organizado pela WM Eventos com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, será realizado no Instituto Casa da Gente (Av. São Paulo Apóstolo, 250 – COHAB II) a partir das 19 horas.

Ao todo, já estão inscritos 38 candidatas e cinco candidatos. Além da beleza, os jurados irão considerar a postura, simpatia e elegância com critério para definir a vencedora e o vencedor, que serão classificados para o concurso estadual, previsto para 13 de outubro, no Memorial da América Latina.

Na primeira edição do concurso foram eleitos Maria Aparecida Cedi, 77, e Cezário José de Oliveira, 90 anos.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Promoção Social, através do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba), dentre outras Secretarias. O concurso será apresentado por Márcio Mendes, e o Trio Los Angeles animará o público com um Show.

A entrada para o evento será um quilo de alimento, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade.



Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri