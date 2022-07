1ª Caminhada contra o sedentarismo com inclusão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba já abriu as inscrições para a 1ª Caminhada contra o Sedentarismo com Inclusão, que acontecerá no dia 22 de maio, a partir das 7 horas, com saída do Parque dos Paturis.

A Caminhada terá um trajeto de aproximadamente 5 quilômetros, saindo do Parque dos Paturis, passando pela Av. Integração, Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves do início até o final, seguindo à direita na Av. Marginal do Ribeirão, chegando novamente o Parque dos Paturis.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem retirar a ficha nos ginásios de esportes da cidade, academias, Centro Administrativo da Prefeitura ou pela internet, no site da Prefeitura: www.carapicuiba.sp.gov.br. Além da ficha preenchida, o interessado deve apresentar um atestado médico comprovando estar apto para participar da caminhada.

A Secretaria da Saúde organizará horários e locais para facilitar as consultas médicas para este fim. A ficha e o atestado médico devem ser entregues na Secretaria de Esporte e Lazer, à Avenida Inocêncio Seráfico nº 2005 até o dia 20 de maio.

O secretário de Esportes Eduardo Araújo salientou que a não há limite de idade para a corrida. “Crianças, jovens, adultos, pessoas na terceira idade e também pessoas portadoras de deficiência, como cadeirantes e deficientes auditivos ou visuais”.

A organização da caminhada conta com a participação da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Transporte e Trânsito e Polícia Militar.