Vidas Novas vai dar maior atenção a gestantes e futuros bebês

Programa Saúde da Mulher promoveu aumento da procura por pré-natal no município e pretende que as mães façam o pré-natal completo.

A Prefeitura de Carapicuíba lançou, no dia 7 de maio, no teatro do Fuca, a campanha Vidas Novas, que promove o bem estar das gestantes de Carapicuíba, através de orientações e cuidados e a entrega de kits enxovais. O lançamento aconteceu em forma de homenagem ao dia das Mães. Cerca de 400 kits foram entregues às gestantes, que também assistiram a shows de música e dança e receberam rosas.

Participaram do evento o prefeito Sergio Ribeiro, o vice-prefeito Salim Reis, o presidente da Câmara, Isac Reis, a secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva, o coordenador do programa Saúde da Mulher, dr. Peterson Leandro Raymundo, dentre outras autoridades, promovido pela Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva e do Fundo Social de Solidariedade.

A campanha Vida Nova é uma forma de conscientizar e incentivar as mulheres grávidas a realizarem corretamente o pré-natal. Para ter direito ao kit, a gestante deve iniciar o pré-natal até a 14ª semana de gestação, passar por pelo menos seis consultas médicas do pré-natal e tomar a vacina anti-tetânica se necessário.

Em 2009 a Secretaria da Saúde e Medicina Preventiva atendeu 3609 gestantes através do programa Saúde da Mulher. Em 2010, de janeiro a abril, 2.240 pacientes já foram atendidas ou estão em atendimento. Estes números são fruto de um esforço para cumprir o que determina o Ministério da Saúde. O Programa Saúde da Mulher prevê as consultas do pré-natal, coleta de exames, ultrassonografias, puerpério (período do resguardo), planejamento familiar e grupos de orientação às gestantes.

O médico responsável pelo programa Saúde da Mulher, dr. Peterson Leandro Raymundo afirmou que o aumento do número de gestantes inscritas no programa indica maior confiança no atendimento oferecido pelo SUS no município, “As gestantes aumentaram e as complicações antes, durante e após o parto, diminuíram”.