Carapicuíba disputa título intermunicipal de futsal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Neste domingo (16) a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba promove as finais do Campeonato Intermunicipal de Futsal no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, a partir das 9h.

A equipe feminina de futsal de Carapicuíba disputa o 3º lugar contra Cajamar. Já a seleção masculina disputa o título contra a equipe Santana de Parnaíba.

Os jogos tem apresentado alto índice técnico, o que qualifica a cidade para a disputa dos Jogos Regionais deste ano, que acontecem em Julho, na cidade de Guarujá.

Texto e Fotos de Rogério Roque