Com ambiente personalizado, Casa do Adolescente é inaugurada

Em um ambiente personalizado e aconchegante voltado ao público adolescente, com todos os serviços convencionais de uma UBS – como exame de diabetes, coleta de sangue, inalação – a Casa do Adolescente tem um amplo espaço arborizado, como oito consultórios, uma sala de oficina, e uma recepção orientada especialmente para atender o jovem. Uma adolescente que chega grávida encontrará, por exemplo, uma equipe, que além de dar orientação psicológica, saberá evitar a exposição da jovem. A Casa do Adolescente é um projeto da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que tem por foco a prevenção e promoção da saúde de jovens entre dez, e dezenove anos e onze meses, sobretudo no que toca a problemas como uso de drogas, prevenção a DST/AIDS, e gravidez precoce e outros. Conta com equipe de profissionais das mais diversas especialidades, como pediatra, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagoga, ginecologistas, psicólogos e dermatologista. Balada da Saúde

Desde dia 8 de março, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a “Balada da Saúde”, uma festa que é feita todas as sextas-feiras, com o objetivo de agregar os adolescentes, e evitar a exposição do jovem ao álcool e às drogas, encontradas eventualmente em festas convencionais. A festa conta com aula de dança, música brasileira, e bastante aconselhamento a respeito de prevenção.

