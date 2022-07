Prefeitura realiza plenária do Plano Diretor Participativo neste sábado

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em continuidade às discussões do Plano Diretor Participativo, a Prefeitura realizará mais uma plenária, neste sábado (15). A atividade, que acontecerá na Câmara Municipal, às 13h30, terá como foco a discussão dos instrumentos que o poder público pode utilizar para concretizar o ordenamento do município planejado pela sociedade e pela Prefeitura, no Plano Diretor.

Depois de uma série de plenárias que elegeram o Grupo de Acompanhamento, e de diversas audiências públicas realizadas ao longo do ano, neste momento as discussões do Plano Diretor já se encaminham para a definição do Plano Urbanístico da cidade que constará no Projeto de Lei. Na última reunião, foi discutida e definida a divisão da cidade em várias regiões, conforme a respectiva necessidade e vocação de desenvolvimento.

No projeto a ser enviado à Câmara Municipal no final do processo de discussão deverão ser indicadas as principais transformações que se quer apontar para a cidade, as possíveis intervenções no espaço urbano, o melhoramento da circulação de pessoas e veículos pela cidade, dentre outras propostas.

Segundo avaliação do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Alexandre Pimentel, houve um avanço significativo na discussão do PDP desde agosto de 2009, quando se iniciou a construção do Plano. Desse processo já resultou um diagnóstico bastante detalhado da cidade, com levantamento de informações sobre a história, as características de habitação, a localização dos equipamentos públicos e das áreas verdes, as características do mercado de trabalho no município, entre outras coisas.

