Capoeira, Danças e Reflexão são motes da comemoração ao Dia Nacional Contra o Racismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No ritmo de danças africanas e do berimbau, a Prefeitura de Carapicuíba e o movimento negro comemoraram o Dia Nacional contra o Racismo, nessa quinta-feira (13). A concentração começou às 19 horas e teve seu ápice no ato político, que aconteceu às 20h30, no Calçadão de Carapicuíba.

Edvaldo Esteves, representante da ONG Igueleunão: Todos os Direitos Iguais, tradicional na luta contra o racismo em Carapicuíba, lamentou o pouco avanço na pauta da igualdade racial. “Nós já estamos no século vinte e um, e infelizmente ainda há casos de discriminação. Teve aquele caso recente, do aposentado que foi ao banco e tinha um marca-passo e, só porque era negro, foi assassinado por um segurança”, exemplificou.

O Coordenador de Políticas Especiais de Promoção da Igualdade Racial Edson Robson falou sobre o significado do dia 13 de maio para o movimento negro. “É um momento de reflexão. Se refletirmos bem, na realidade, não houve nenhuma abolição no Brasil, e o negro continua lutando ainda para ocupar o seu espaço na sociedade”, refletiu.

Também buscou no passado as causas da desigualdade. “Na segunda metade do século dezenove, o Brasil trouxe os imigrantes, e o negro, que trabalhou até 1980 nas fazendas, na mineração, acabou não tendo oportunidade. Nós precisamos incorporar hoje o negro em todos os setores da economia, na magistratura, no comércio, em todos os lugares”, finalizou.

Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial

Em atenção à questão do racismo na cidade, o prefeito Sergio Ribeiro criou a Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, no dia 21 de março, por ocasião de evento em comemoração ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Na mesma data Edson Robson foi nomeado como o respectivo coordenador da pasta.

O objetivo da coordenadoria é articular e estabelecer, em conjunto com as demais secretarias, ações políticas relativas à condição de vida da população negra e promover a igualdade e proteção de direito de grupos étnicos discriminados.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri