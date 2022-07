Parque Santa Tereza sediará a UPA de Carapicuíba

O local foi escolhido para favorecer os bairros mais distantes do Centro.

A Pedra Fundamental será lançada no próximo sábado.

No dia 19 de junho, sábado, acontece o lançamento da Pedra Fundamental da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que será construída no Parque Santa Tereza, com previsão de funcionamento até o final deste ano. A Prefeitura preparou uma programação especial para os moradores da região.

As atividades terão início às 10 horas, na rua Itajubá, com ações sociais de diversas secretarias, como Assistência Social e Solidariedade, com corte de cabelo, Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, com vagas de emprego e emissão de carteiras de Trabalho, Cultura e Turismo com pintura no rosto das crianças, Fundo Social de Solidariedade, com arrecadação de roupas para a Campanha do Agasalho, Meio Ambiente, com doação de mudas para a população.

A Secretaria da Saúde também oferecerá vários serviços, como orientação para combate à Dengue, ônibus odontológico, exames de averiguação de pressão arterial e diabetes, dentre outros atendimentos. O lançamento da pedra fundamental da UPA está prevista para as 15 horas.

Antes mesmo de tomar posse do atual governo, o Prefeito Sergio Ribeiro esteve em Brasília e visitou diversos ministérios e gabinetes, pedindo a liberação de verbas para projetos que beneficiassem Carapicuíba. “Fiquei feliz com o modo como fui recebido. Por onde andei, encontrei portas abertas”, frisou na época, quando anunciou pela primeira vez, a conquista da UPA.

Depois de diversas ações para atender aos pré-requisitos do Ministério da Saúde, foi viabilizada a vinda da UPA para Carapicuíba, que será construída com verba do Governo Federal.

O lançamento da pedra fundamental é o marco de uma grande conquista para o município, que possui apenas três Pronto Atendimentos (dois Adulto e um Infantil) para seus 450 mil habitantes.

A UPA terá salas de emergência, enfermarias para internações clínicas, equipamentos para Raio X, Ultrassonografia e outros exames para diagnósticos que necessitem de urgência, tudo com estrutura e qualidade.

O atendimento será para adultos e crianças, com prioridade para os pacientes levados pelas viaturas do SAMU e moradores dos bairros próximos. Contará com equipe de médicos e enfermeiros durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

A UPA será instalada na Av. Itajubá s/nº, no Parque Santa Tereza. O local foi escolhido para atender a população dos bairros localizados no sudeste de Carapicuíba, muito distantes dos Pronto Atendimentos atuais.



Texto: Cida Diniz

Foto: Gilberto Cerri