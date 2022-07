Inscrições abertas para o 9º Festival de Teatro de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo de Carapicuíba, o Festecar tem promovido o intercâmbio entre os artistas da cidade e o incentivo à produção teatral.

Grupos, companhias e produções teatrais de Carapicuíba já podem se inscrever para o 9º Festecar – Festival de Teatro de Carapicuíba. As inscrições foram abertas no dia 13 e podem ser feitas até o dia 30 de setembro.

Nesta 9ª edição, cada grupo, produção ou companhia, poderá inscrever somente um espetáculo, que pode ser inédito ou não. Uma comissão selecionará os grupos que concorrerão, tendo como base o material que acompanhará a Ficha de Inscrição, o que inclui um DVD com a gravação na íntegra do espetáculo, dentre outros itens.

As apresentações serão no Teatro Jorge Amado (Av. Mirian, 86 – Centro), durante o mês de outubro, com datas a serem definidas. Os melhores espetáculos serão premiados com R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, para os 1º, 2º e 3º colocados, concorrendo nas categorias de melhor: ator, ator coadjuvante, atriz, atriz coadjuvante, direção, figurino, cenografia, maquiagem, iluminação, sonoplastia e texto.

A Ficha de Inscrição e o Regulamento estão disponíveis na Casa da Cultura (Praça da Aldeia, casa 19) e no site da Prefeitura.