Instrumentos de Gestão e Intervenção Urbanas são temas de reunião do Plano Diretor

No projeto a ser enviado à Câmara Municipal no final do processo de discussão deverão ser indicadas as principais transformações que se quer apontar para a cidade, as possíveis intervenções no espaço urbano, o melhoramento da circulação de pessoas e veículos pela cidade, dentre outras propostas.

Do processo de discussão do Plano Diretor já resultou um diagnóstico bastante detalhado da cidade, com levantamento de informações sobre a história, as características de habitação, a localização dos equipamentos públicos e das áreas verdes, as características do mercado de trabalho no município, entre outras coisas.

Mais informações, acesse o Blog do Plano Diretor Participativo, através do site oficial da Prefeitura ( www.carapicuiba.sp.gov.br ).

Texto: Helton Alves

Foto: Gilberto Cerri