Prefeitura realiza Mutirão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde, realizará no sábado (29) um grande mutirão de acompanhamento às crianças, cujas famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Para isto, todas as Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas das 8 às 14 horas.

Bolsa Família é um programa do Governo Federal que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias em situação de pobreza, realizando a transferência direta de renda e reforçando, assim, o exercício dos direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação.

Ao entrar no Programa, a família se compromete a cumprir as condicionalidades do Bolsa Família nas áreas de saúde e educação, que são manter as crianças e adolescentes em idade escolar freqüentando a escola, e cumprir os cuidados básicos em saúde.

Perdem o direito ao benefício todos os pais ou responsáveis que deixarem de cumprir as suas obrigações legais, ou seja, levar a criança às unidades de saúde ou aos locais de vacinação e manter atualizado o calendário de imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

A outra obrigação legal que os pais e responsável têm que cumprir é levar a criança às unidades de saúde, para a realização do acompanhamento do estado nutricional e do desenvolvimento e outras ações, conforme calendário mínimo do Ministério da Saúde.

Em Carapicuíba aproximadamente cinco mil famílias estão em situação irregular. Os bairros de maior incidência, em que os pais ou responsáveis não cumprem as obrigações determinadas e estão sujeitos a perder o benefício são Cidade Ariston, Vila Menck, Ana Estela e Vila Dirce.

Texto: Hyde Pedreira

Fotos: Gilberto Cerri