Prefeitura realiza I Seminário Municipal de Assistência Social

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última sexta-feira (14), a Prefeitura do Município realizou, através da Secretaria Municipal da Promoção Social, o I Seminário Municipal de Assistência Social. O evento aconteceu no Teatro Jorge Amado.

O Seminário teve como tema principal as “Conquistas e Desafios do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”, e promoveu oportunidade para discussão entre a sociedade civil e agentes públicos, sobre como melhor contribuir para a elaboração e aperfeiçoamento de uma política de assistência social no município.