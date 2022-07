Com ambiente personalizado, Casa do Adolescente é inaugurada

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Funcionando desde janeiro de 2010, a nova instalação da Casa do Adolescente – que funciona na Avenida General Teixeira Lott, 501 – foi inaugurada oficialmente pela Prefeitura, nessa quarta-feira (19). Estiveram presentes na inauguração, usuários, vereadores, secretários, o prefeito Sergio Ribeiro, entre outras autoridades.

Embora o programa “Casa do Adolescente” já existisse faz muito tempo em Carapicuíba, só na atual administração finalmente saiu do papel. O jovem antes era atendido em UBS convencional.

O esforço da Prefeitura, esse ano, foi no sentido de oferecer um ambiente personalizado e aconchegante voltado ao público adolescente. Desde que foi aberta, a Casa do Adolescente vem passando por adaptações e ajustes para atender cada vez melhor. Um dos avanços conseguidos foi a disponibilização ao público adolescente de dois dentistas, e um hebiatra, além dos demais profissionais, que estão desde o início.

Em um ambiente personalizado e aconchegante voltado ao público adolescente, com todos os serviços convencionais de uma UBS – como exame de diabetes, coleta de sangue, inalação – a Casa do Adolescente tem um amplo espaço arborizado, como oito consultórios, uma sala de oficina, e uma recepção orientada especialmente para atender o jovem. Uma adolescente que chega grávida encontrará, por exemplo, uma equipe, que além de dar orientação psicológica, saberá evitar a exposição da jovem.

A Casa do Adolescente é um projeto da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que tem por foco a prevenção e promoção da saúde de jovens entre dez, e dezenove anos e onze meses, sobretudo no que toca a problemas como uso de drogas, prevenção a DST/AIDS, e gravidez precoce e outros. Conta com equipe de profissionais das mais diversas especialidades, como pediatra, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagoga, ginecologistas, psicólogos e dermatologista.