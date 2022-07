Com cento e cinqüenta vagas, nova creche na Rua Guanabara será inaugurada pela Prefeitura

Desde o dia 8 de maio, pais e mães moradores das proximidades da Vila Gustavo Corrêa tem a disposição cento e oito novas vagas para matricular seus filhos. A creche é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba, a Faculdade Nossa Cidade e Associação Amigos de Bairro Vila Gustavo Corrêa.

A título de contrapartida por um novo empreendimento, a Faculdade Nossa Cidade reformou completamente um prédio pertencente à Associação Amigos de Bairro Vila Gustavo Corrêa. A manutenção do prédio e pagamento dos funcionários ficará a cargo da Prefeitura.

Administrada pela Prefeitura, a creche conta com adaptações que leva em consideração aspectos pedagógicos e o conforto e a segurança das crianças. As paredes das quatro salas, por exemplo, foram construídas apenas pela metade, com o restante em vidro. Dessa forma é possível um melhor acompanhamento e a fiscalização dos pais.

Além das quatro creches programadas para ser construídas com verba do Governo Federal, a Prefeitura espera entregar ainda esse ano outras duas, construídas pela Alphaville Urbanismo, a título de contrapartida pela construção de um empreendimento de alto padrão. Uma está localizada na Estrada do Jathay, e a outra, na Estrada do Jacarandá, e juntas significarão mais 550 vagas.

Resgatando o passado

O baixo número de vagas oferecidas não era o único problema que existia na área antes de 2009. No início da atual gestão se observou que várias instalações utilizadas estavam em condições precárias. Um exemplo do tratamento dado ao setor antes da atual administração é a creche da Aldeia, que estava com fiação exposta, infiltração e o teto despencando.

Nesse caso, a primeira providência que a Prefeitura tomou foi desativá-la imediatamente, e transferir as 60 crianças para a Casa do Professor. Outras creches também tiveram que ser transferidas. Nos casos em que as crianças foram transferidos para locais distantes, a Prefeitura ofereceu transporte gratuitamente.

Texto: Helton Alves

Fotos de Gilberto Cerri (internas), e Carolina Martins (fachada).

(As fotos são da Creche Zilda Arns Neumann, na Vila Gustavo Corrêa)