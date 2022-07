Com eleições em 10 de junho, inscrições para Conselho de Saúde vão até 29 de maio

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A eleição do Conselho de Gestor de Unidade de Saúde de Carapicuíba será realizada no dia 10 de junho, das 8 às 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde.

O processo para a escolha dos conselheiros de gestores e usuários de Saúde se iniciou no dia 10, e as inscrições, que se estendem até 29 de maio, estão sendo realizadas no Centro Administrativo, das 10 às 17 horas. O Centro Administrativo fica na Avenida Presidente Vargas, 282 Vila Caldas.

O Conselho Gestor das Unidades Básicas de Saúde tem a composição tripartite, com cinqüenta por cento de representantes de usuários, vinte e cinco por cento de representantes dos trabalhadores da saúde e vinte e cinco por cento de representantes da direção da unidade respectiva.

A composição do Conselho Gestor das UBS, que tem mandato de dois anos, com direito a recondução, é de quatro titulares e quatro suplentes. O Conselho Municipal de Carapicuíba será composto pelos membros indicados pelo Conselho Gestor de Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com a Lei Federal 8.142/90, o Conselho Municipal tem caráter deliberativo. Seu papel é atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

São elegíveis todos os cidadãos maiores de 18 anos. No ato das inscrições, o candidato deve apresentar RG, CPF, duas fotos 3X4, carteira da UBS do bairro onde mora e comprovante de residência. Maiores informações no telefone 4164-5542.

Texto: Hyde Pedreira

Foto: Gilberto Cerri