Fundo Social entrega donativos da Campanha do Agasalho

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Famílias do Ariston e da área livre próxima ao Transbordo, serão beneficiadas com cobertores e roupas.



O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Carapicuíba realizará entrega de cobertores e roupas arrecadados na Campanha do Agasalho deste ano, a famílias em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos bairros do Ariston e da área livre próxima ao Transbordo (local onde é feita a pesagem do lixo antes de ser encaminhado a aterro controlado).



Na quinta-feira, 22 de julho, a entrega será no CSU (Cidade Ariston – Rua Lizarda, 06) às 15h. O Fundo Social, que é presidido por dona Áurea Ribeiro, beneficiará mil pessoas que residem nas proximidades do local.



Na sexta-feira, 23, uma nova doação ocorrerá para 500 famílias que residem na área livre situada próximo ao Transbordo.



A Campanha do Agasalho continua. Doações podem ser feitas em todas as Secretarias e Departamentos da Prefeitura do Município.