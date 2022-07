Prefeitura de Carapicuíba realiza Festa Junina na Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Preocupado em manter as tradições, a Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba tem reunido diversas entidades, escolas, movimentos sociais, profissionais e outros agentes culturais para realizar o II Arraial da Aldeia, nos dias 12 e 13 de junho.

Nestes dois dias, a Secretaria de Cultura fará entre o público, gincanas com arrecadações de mantimentos e agasalhos, que serão encaminhados à comunidade carente da Aldeia de Carapicuíba, e muitas brincadeiras. O objetivo é resgatar as tradicionais festas juninas, que sempre reuniu muitos participantes.

A festa também contará com corrida do saco, ovo na colher, dança da laranja, dança da cadeira, pau de sebo e as entidades que participam da organização estão preparando as barracas de correio elegante, pescaria, tiro ao alvo na boca do palhaço.

Na culinária, as barracas de alimentação estão bem preocupadas em manter as tradições caipiras. O cardápio terá arroz doce, bolo de milho, bolo de fubá, canjica, cocada, curau, doce de abóbora, doce de leite, milho verde, pamonha, pé-de-moleque, pinhão, quentão, vinho-quente, pinhão, batata doce, vaca atolada, cachorro quente, além dos caldinhos de galinha, de peixe, de feijão.

Para a animação da festa teremos as apresentações das quadrilhas dos funcionários da Secretaria de Cultura, da Associação São Joaquim, da Comunidade Santa Catarina, da Escola Estadual Maria Helena Madergan e da Ong Brasil Para Todos, além de danças do folclore nordestino que serão apresentadas pela OCA e pelos alunos das oficinas da SECULT. Também haverá diversas duplas sertanejas e sanfoneiros.

De acordo com historiadores, as festas de Santo Antonio, São João e São Pedro, as chamadas Festas Juninas, são festividades que foram trazidas para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o período colonial, e a quadrilha veio dos salões franceses da mesma época.

Serviço

FESTA JUNINA EM LOUVOR A SANTO ANTONIO

NA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

DIA: 12 E 13 DE JUNHO

A PARTIR DAS 14H00

Texto: Helenice Camargo

Foto: Gilberto Cerri