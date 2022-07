Prefeitura celebra convênio para receber estagiários

Vantagem mútua. Essa é a melhor descrição do convênio que a Prefeitura realizou com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), uma instituição filantrópica com quarenta e cinco anos que faz intermediação entre instituições de ensino e empregadores, com vista a conseguir locais para estágio a profissionais em formação.

O convênio, possibilitado pela Lei 2986 de 2010, foi assinado no final de abril, no Gabinete do Prefeito, e teve a presença do Superintendente Luiz Gustavo Coppola, representando a instituição CIEE, do prefeito Sergio Ribeiro, do Secretário de Administração Aguimarães de Caldas, e da Secretária de Assuntos Jurídicos Deilde Luzia Carvalho Homem.

O contrato com a instituição é válido por doze meses, prorrogáveis por mais sessenta. Ele estipula que o prazo mínimo para estágio é de um semestre, e o máximo por quatro, sempre de acordo com o currículo exigido pela instituição de ensino.

Otimista, o Secretário Aguimarães de Caldas ressaltou as vantagens que a prefeitura terá com o convênio. “A Prefeitura naturalmente precisa de profissionais de tecnologia, engenheiros, enfermeira, psicólogos. Esse convênio certamente é muito importante para prefeitura” e lembrou que as “vantagens são mútuas, porque o profissional terá oportunidade de ter um contato efetivo com a profissão”.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri