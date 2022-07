Prefeitura promove palestra sobre Boas Práticas Farmacêuticas

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Vigilância Sanitária, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo promove, a partir das 8h do próximo sábado (29), uma palestra sobre “Boas Práticas Farmacêuticas”. A atividade acontecerá no Teatro Fuca, Avenida José Teixeira “Zuza”, 500 – Vila Cretti.

A palestra tratará principalmente das novas regras para o setor farmacêutico, estabelecidas a partir da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44, editada pela ANVISA, em agosto.

A resolução determina, entre outras coisas, que os medicamentos, mesmo os vendidos sem prescrição médica – como antitérmicos e analgésicos – não poderão mais ficar expostos em gôndolas nas farmácias. Também passa a proibir a venda de produtos alimentícios nos balcões das farmácias e drogarias.

O objetivo dessa resolução é reduzir as complicações geradas pelo consumo indiscriminado de remédios e também de facilitar o acesso do consumidor ao farmacêutico.

Esta palestra é direcionada aos proprietários, aos responsáveis legais de farmácias e drogarias de Carapicuíba. A Secretaria da Saúde espera além de esclarecer a legislação vigente, alertar sobre a responsabilidade deste importante segmento perante a saúde da população.

Texto: Hyde Pedreira