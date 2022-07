Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Carapicuíba realiza Encontro de Mulheres

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Evento reuniu mulheres do Jardim Veloso e adjacências e discutiu o papel da mulher nas relações de poder e na sociedade, além de projetos de geração de renda e emprego.

Com um toque todo feminino, aconteceu, no último sábado, 31, o Encontro de Mulheres, promovido pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é vinculada a Secretaria Municipal de Governo. As Secretarias do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Social, Econômico e Trabalho, colaboraram na realização do evento.

O Encontro foi realizado no Jardim Veloso e teve dois objetivos: apresentar às mulheres do bairro e adjacências alternativas de geração de renda e também discutir o papel da mulher na sociedade atual, em especial, quanto à mulher negra, pela passagem do Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe, comemorado no último dia 25 de julho.

Mulheres de várias idades compareceram ao evento e após se confraternizarem num delicioso café da manhã, receberam diversas informações importantes.

A anfitriã, Dinah Barros, fez uma exposição sobre a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura de Carapicuíba.



Presença masculina convidado ao Encontro de Mulheres, Edson Robson, que está à frente da Coordenadoria Municipal pela Igualdade Racial, falou do objetivo do seu trabalho e da importância das coordenadorias caminharem unidas.



A secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto, também esteve presente informou a respeito de importantes serviços oferecidos às mulheres, como o mutirão do Papanicolau e o programa Vidas Novas, que atende às gestantes.

Olímpia Navasques, Secretária do Meio Ambiente, lembrou que as mulheres precisam ocupar os espaços de decisão em casa, no trabalho e na política. Ela trouxe a exposição dos programas de geração de renda a serem implantados pela Prefeitura: a fábrica de vassouras, feitas com garrafas PET, a fábrica de lixeiras, que usa pneus velhos.

Quanto à questão da mulher na sociedade e à discriminação, a assistente social, Marisa Araújo Silva, Assessora da Promoção de Igualdade Social do município de Embu das Artes, realizou uma palestra a respeito da Mulher de hoje e os espaços de poder.

Ao final, foi realizada uma exposição do projeto da criação de uma cooperativa de catadores de papel para reciclagem de lixo.

SOBRE A COORDENADORIA DA MULHER DE CARAPICUÍBA

Foi criada pelo prefeito Sergio Ribeiro em março de 2010. Está vinculada a Secretaria Municipal de Governo. Tem como coordenadora, Dinah Barros, liderança do movimento popular e pela causa das mulheres.

Objetivos