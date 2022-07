Prefeito Sergio Ribeiro sanciona subvenção para Carnaval

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Com vista a valorizar o carnaval de Carapicuíba, a Prefeitura publica lei, estipulando subsídio para a sua organização

A Liga das Escolas de Samba de Carapicuíba (LIESC), entidade responsável pela organização dos desfiles na cidade, receberá ajuda no valor de R$ 200 mil neste ano. A subvenção, instituída pela Lei 3054 de 2010, será destinada à infra-estrutura do evento, à montagem, projeto e escolas e blocos de samba.

A lei, entretanto, cria pré-requisitos para que a Liga receba a subvenção. Ela deverá ter o estatuto regularizado, dirigentes designados, CNPJ e conta corrente aberta para esse fim, certidão negativa de débitos, entre outras obrigações. A entidade também deverá prestar contas impreterivelmente até abril.

A sanção da lei é mais uma ação da Prefeitura com o objetivo de recuperar e valorizar o carnaval da cidade. Depois de dez anos sem desfile, cinco escolas desfilaram na Avenida Deputado Emílio Carlos no ano passado. O desfile então reuniu mais de quinze mil pessoas, nas duas noites em que aconteceu.

Na ocasião participaram os blocos da Saúde, Buraco da Onça, e as escolas Unidos do Novo Horizonte, Unidos do Santo Estevão, e Imperatriz da Cretti. A escola Nova Mocidade Independente, que desenvolveu o tema “O Poder das Mãos”, foi vencedora do concurso de 2010.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri