Abrace e Aqueça – Campanha do Agasalho 2010

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Campanha do Agasalho 2010, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba teve seu lançamento na noite de 27 de maio, no Teatro Jorge Amado. Compareceram o vice-prefeito Salim Reis, vários secretários municipais, e o vereador Fábio Leite, representando a Câmara dos Vereadores, além de funcionários, líderes de entidades e representantes do comércio da cidade.