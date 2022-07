Primeira Casa do Adolescente da região é inaugurada pela Prefeitura

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última quarta-feira (19), a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou oficialmente as novas instalações da Casa do Adolescente. A cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Sergio Ribeiro, do Presidente da Câmara Municipal Isac Reis, da representante da Secretaria de Estado da Saúde Albertina Duarte, de vários secretários municipais, vereadores e profissionais da saúde.

Embora o programa “Casa do Adolescente” já existisse faz muito tempo em Carapicuíba, só na atual administração finalmente saiu do papel. O jovem antes era atendido em UBS convencional. O espaço cedido pela Sabesp passou por reformas e adaptações e foi entregue em janeiro de 2010. Desde então vem passando por ajustes para atender cada vez melhor. Um dos avanços conseguidos foi a disponibilização ao público adolescente de dois dentistas, e um hebiatra, além dos demais profissionais, que estão desde o início.

Representando a Secretaria de Estado da Saúde, a Coordenadora de Saúde Integral do Adolescente Albertina Duarte apontou o ineditismo na Região Oeste dessa iniciativa. “É importante dizer o que significa esse ato. Esse espaço, esse programa representa a primeira “Casa do Adolescente na região, que tem quinze municípios. Osasco não tem, Barueri não tem, e Carapicuíba, com seu esforço, conseguiu realizar”.

A Secretária de Saúde Simone Augusta Marques Monteaperto falou sobre a luta travada para conseguir alcançar esse sonho. “Tínhamos uma determinação. Desde o ano passado, estamos procurando um local para a Casa do Adolescente, e graças a Sabesp, que cedeu o espaço, hoje conseguimos esse ambiente. E o atendimento só tem aumentado desde janeiro. Conseguimos ampliar em mil por cento”, comemorou apontando dados do DATASUS.

O Presidente da Câmara Municipal Isac Reis ressaltou o quanto as pequenas ações de uma administração comprometida são fundamentais na vida das pessoas. “O cidadão quer sempre ver as grandes obras, mas essa conquista é muito mais importante do que asfalto ou algo que o valha, porque aqui está se mexendo com vidas”, ponderou.

O prefeito Sergio Ribeiro aproveitou a oportunidade para anunciar um programa iniciado na última semana. “Não é autopromoção nem propaganda de governo, mas é importante falar. Hoje tem seis mil crianças em Carapicuíba abaixo do peso e da altura de 0 a 4 anos. E estamos trabalhando para mudar essa situação. Na semana passada nós lançamos um programa de combate a desnutrição, um programa pensado de forma transversal, entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação”.

O espaço inaugurado é um ambiente personalizado e aconchegante voltado ao público adolescente, com todos os serviços convencionais de uma UBS – como exame de diabetes, coleta de sangue, inalação. A Casa do Adolescente tem um amplo espaço arborizado, com oito consultórios, uma sala de oficina, e uma recepção orientada especialmente para atender o jovem. Uma adolescente que chega grávida encontrará, por exemplo, uma equipe, que além de dar orientação psicológica, saberá evitar a exposição da jovem.

A Casa do Adolescente é um projeto da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que tem por foco a prevenção e promoção da saúde de jovens entre dez, e dezenove anos e onze meses, sobretudo no que toca a problemas como uso de drogas, prevenção a DST/AIDS, e gravidez precoce e outros. Conta com equipe de profissionais das mais diversas especialidades, como pediatra, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagoga, ginecologistas, psicólogos e dermatologista.

Balada da Saúde

Desde dia 8 de março, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a “Balada da Saúde”, uma festa que é feita todas as sextas-feiras, com o objetivo de agregar os adolescentes, e evitar a exposição do jovem ao álcool e às drogas, encontradas eventualmente em festas convencionais. A festa conta com aula de dança, música brasileira, e bastante aconselhamento a respeito de prevenção.

Texto: Helton Alves

Fotos: Diego Bustamante