I Feirão de Emprego encaminha mais de três mil trabalhadores

No local, foram montados vários stands, onde foram disponibilizadas à população mais de três mil vagas, além de cadastro de Seguro Desemprego e emissão de Carteira de Trabalho. De olho na oportunidade, a empresa de telemarketing Atento também montou um estande ao lado, onde fazia entrevistas com os candidatos.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho Marcelo Dourado, comemorou os bons resultados do Feirão. “Foi certamente uma experiência muito proveitosa, e nós pretendemos repeti-la nos próximos anos. Nós conseguimos encaminhar quase três mil e setecentas pessoas, emitimos duzentas e uma Carteiras de Trabalho e cadastramos quase cem pessoas no seguro desemprego. Foi um sucesso.”

O prefeito Sergio Ribeiro refletiu sobre o momento econômico de país e sobre as oportunidades para quem está se qualificando. “Nós precisamos aproveitar esse momento da economia do país, que começa a retomar o seu desenvolvimento. Os empregos estão surgindo e a necessidade de qualificação aumenta cada vez mais. Estamos atentos a isso. Temos os cursos de qualificação do SENAI, e acabamos de conseguir uma unidade da Universidade Livre, do Governo Federal, que será instalada no antigo Colégio Liberdade”, comemorou.

O I Feirão de Emprego é um reforço às políticas de emprego do município, que já vem se destacado, desde o início de 2009, em matéria de políticas para o trabalhador. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba tem sido campeão na Região Oeste em recolocação no mercado de trabalho recorrentemente. Apenas em 2009, Carapicuíba teve um saldo de recolocações de 5.239.

Esses bons resultados foram possíveis graças a medidas adotadas pelo prefeito Sergio Ribeiro, no sentido de melhorar o relacionamento com os empregadores. A atual gestão passou a oferecer o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, aos setores de RH das empresas, para que se faça a seleção no próprio município, o que tornou a cidade bastante atrativa para os empresários.

Outro fator que aumentou a competitividade do trabalhador de Carapicuíba, segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, foi a adoção do Bilhete Único em Carapicuíba. O Bilhete Único permite duas viagens com a mesma tarifa, diminuindo o custo do trabalhador com transporte, o que aumentou o interesse dos empresários, que geralmente arcam com os custos de vale transporte.

O sucesso da atuação do PAT também pode ser medido pelo comparativo dos resultados anteriores à atual Administração. A média mensal de empregabilidade nas administrações anteriores era de apenas 6 trabalhadores. Em fevereiro de 2009 já era registrado aumento de 1733,3 %. Em julho daquele ano a Prefeitura encaminhou 1179 trabalhadores ao mercado, número maior do que os obtidos pelas outras cidades da Região Oeste.

O PAT fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, e pode ser encontrado no Centro Administrativo da Prefeitura – Rua Getúlio Vargas, 280 – Santa Terezinha, próximo ao Supermercado Sonda.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri

Políticas de Emprego na cidade