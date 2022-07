A Campanha de vacinação contra Influenza A (H1N1) é prorroga até o dia 2 de junho

A Secretaria da Saúde de Carapicuíba seguindo as recomendações do Ministério da Saúde prorroga o prazo da campanha de vacinação contra a gripe Influenza A (H1N1) que agora é até o dia 2 de junho. O Ministério da Saúde também amplia a vacina para todas as crianças na faixa etária de 02 anos até 4 anos e 11 meses.

A coordenação da Vigilância Epidemiológica confirma que a campanha foi bem sucedida, a cidade de Carapicuíba , atingiu a meta de vacinação em todos os grupos, exceto grávidas e adultos de 20 a 39 anos, além de obedecer ao calendário oficial, realizou busca ativa, no mês de maio, na Estação da CPTM de Carapicuíba É Importante lembrar aos pais que as crianças maiores de seis meses até 4 anos e 11 meses serão ionizadas com duas meias doses da vacina. A segunda dose será aplicada 21 dias depois da primeira. Por isto, os pais e responsáveis devem ficar atentos, pois, precisam levar as crianças a uma Unidade Básica de Saúde para tomar a segunda dose. A Vacina continua disponível nas UBS – Unidades Básicas de Saúde grupos prioritários já definidos, incluindo, agora, crianças de 2 anos a 5 anos. Pessoas de 20 a 39 anos, gestantes e todos os demais grupos que ainda não se vacinaram também devem procurar a UBS mais próxima de sua casa.

Entretanto, é bom lembrar que a melhor forma de prevenir e evitar qualquer contaminação por vírus é cultivar bons hábitos de higiene pessoal.

