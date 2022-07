Vestibular 2º Semestre 2010 – FATEC Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Período de Inscrição:

De 07/05/2010 até as 15h do dia 08/06/2010

Cursos:

Tecnólogo em Logística

Período – manhã/noite

Vagas: 80

Tecnólogo em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação

Período – manhã/tarde/noite

Vagas: 240

Secretariado

Período – tarde

Vagas: 40

Maiores informações:

(11) 3471-4103 – Capital e Grande SP

0800 596 9696 – Demais localidades

E-mail: [email protected]

Site: www.vestibularfatec.com.br

No dia 7 também será divulgado o resultado do programa da isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular. O candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição para o processo seletivo das Fatec, exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. O Manual do Candidato também estará disponível neste site.