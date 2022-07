Bem comum será motivo de tapetes na Festa de Corpus Christi

Na próxima segunda-feira, 3 de junho, a Festa de Corpus Christi será celebrada na Aldeia de Carapicuíba. Seguindo a tradição, os devotos estenderão um tapete confeccionado com serragem colorida defronte os quatro lados da Aldeia.

O aspecto econômico estará este ano no cerne da celebração. Exortando os fiéis à reflexão, a comunidade escolheu o tema “Economia e Vida”, e, quase como uma censura à avareza e um convite ao bem comum, destacou como lema “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”.

Realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo e a comunidade, o evento religioso e cultural reúne cerca de mil pessoas na Praça da Aldeia, que prestigiam a festa. Tradicionalmente, todas as dezesseis comunidades que compõem a Paróquia Santa Rita convergem anualmente para ali celebrar a data.

Os fiéis que participam da confecção dos tapetes começam os trabalhos logo cedo, às sete horas da manhã. Durante a tarde, às quatro horas, depois de pronto o tapete, tem início a celebração da missa, e a procissão.

Histórico

Celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, Corpus Christi é uma festa que comemora a presença real e substancial na Eucaristia.

A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remonta ao Século XIII. Sentindo a necessidade de realçar a presença do “Cristo todo” no pão consagrado, a festa foi instituída pelo Papa Urbano IV com a Bula ‘Transiturus’ de 11 de agosto de 1264.

Tradição de longa data no Brasil, em muitas cidades brasileiras é costume ornamentar as ruas onde passa a procissão com tapetes coloridos e com desenhos de inspiração religiosa.

Texto: Helton Alves

Fotos: Gilberto Cerri