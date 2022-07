Delegação de Carapicuíba é a maior já enviada aos Jogos Regionais

Encerrado o prazo para inscrições de atletas para a participação nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba informa que enviará a maior delegação esportiva da história de Carapicuíba com 17 modalidades, com mais de 180 representantes.

São elas: Basquete Masc; Capoeira Fem; Capoeira Masc; Ciclismo Fem; Ciclismo Masc; Futebol Fem; Futebol Masc; Futsal Fem; Futsal Masc; Handebol Fem; Handebol Masc; Judô Masc; Karatê Fem; Karatê Masc; Volei Fem; Volei Masc e Tênis Masc.

No ano passado a cidade ficou em 14º lugar na classificação geral. A expectativa deste ano é terminar a competição entre os dez primeiros. Todavia, se depender da vontade dos atletas a cidade vai ainda mais longe.

Texto: Rogério Roque