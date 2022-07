Carapicuíba vence Embu das Artes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em jogo válido pelo Torneio Intermunicipal de Futebol Feminino promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, a seleção de futebol feminino venceu a equipe de Embu das Artes por 1 a 0 no Campo do Complexo Esportivo Inac (Ariston), neste domingo (30).

O time de Carapicuíba tem demonstrado evolução no decorrer dos treinamentos e das competições, pois foi montado no final do ano passado, buscando meninas entre 14 e 20 anos, a fim de proporcionar desenvolvimento técnico e tático para atletas residentes em Carapicuíba.

Segundo o prof. Toninho Fonseca, “a tendência é superar as dificuldades no futebol feminino, oferecendo condições para que as meninas desenvolvam um bom trabalho dentro e fora de campo,” ressaltou.

Texto e Foto: Rogério Roque