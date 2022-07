1° Torneio Intermunicipal de Volei Feminino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba promove o 1º Torneio Intermunicipal de Volei, cuja abertura é neste sábado (5), a partir das 15h no Ginásio Tancredo Neves, envolvendo as cidades de Carapicuíba, Jandira e Embu.

O torneio é preparatório para os Jogos Regionais deste ano, uma vez que as cidades da região devem enviar os seus representantes para a disputa no Guarujá no mês de julho.

Em partida amistosa realizada em Santana de Parnaíba no dia 22 de maio, a equipe de Carapicuíba bateu o time local por 3 sets a zero num triplo 25 a 16, demonstrando muita raça e personalidade.

Segundo o prof. Ricardo Leon que já treinou clubes de renome como a equipe de natação do S.C. Corithians Paulista, “o time de Carapicuíba foi montado com muito cuidado a partir do ano passado e ainda é cedo para se esperar grandes títulos, mas estamos trabalhando arduamente para conseguir resultados expressivos e divulgar o nome de nossa cidade,” ressaltou.