1° Torneio Intermunicipal de Volei Masculino

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba está promovendo o 1º Torneio Intermunicipal de Volei Masculino Sub-21 neste sábado (5), a partir das 13h no Ginásio Tancredo Neves, envolvendo as cidades de Osasco, Jandira e Carapicuíba.

O torneio faz parte da fase de preparação para os Jogos Regionais deste ano que acontecem no mês de julho no Guarujá e a equipe de Carapicuíba quer avançar na competição, uma vez que no ano passado ficou na primeira fase.

O time de volei masculino de Carapicuíba sofreu reformulação desde o ano passado e segundo o Prof. Flavio Camargo “a nossa equipe é nova e cheia de vontade, daí a intenção de promover amistosos é para ajustar o time e fazer boas partidas nos Regionais,” enfatizou.

Texto e Foto: Rogério Roque