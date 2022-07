Kung-fu de Carapicuíba brilha em Osasco

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de Kung-fu Mao da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba ficou em 2º lugar na classificação geral do 1º Festival Intermunicipal de Artes Marciais da cidade de Osasco, que aconteceu neste domingo (30).

O torneio teve a participação de 10 academias da região que puderam demonstrar a arte milenar e a técnica do Kung-fu.

Para o prof. Arnaldo Francisco “a equipe Mao de Carapicuíba tem se destacado em todos os campeonatos que pode participar, exibindo com habilidade e força os exercícios do Kung-fu”, ressaltou.

O destaque do Festival foi a participação do Prof. Jati, que ganhou o prêmio de melhor atleta da Terceira Idade, praticando arte marcial em Carapicuíba aos 58 anos e com todo o vigor.

Texto e Foto: Rogério Roque